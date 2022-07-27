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Photos: First day of 2022 Seahawks training camp
1/74
Jimmy Bernard, KING 5
Seahawks safety Jamal Adams (33) speaks with a coach during training camp on July 27, 2022.
2/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks safety Jamal Adams (33) during training camp on July 27, 2022.
3/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks tight end Noah Fant (87) signs autographs for fans during training camp on July 27, 2022.
4/74
Jimmy Bernard, KING 5
Seahawks mascot "Blitz" at training camp on July 27, 2022.
5/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks quarterback Geno Smith (7) signs autographs for fans during training camp on July 27, 2022.
6/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks rookie running back Kenneth Walker III (9) signs autographs for fans during training camp on July 27, 2022.
7/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks offensive lineman Charles Cross (67), Damien Lewis (68) and Stone Forsythe (78) participate in drills during training camp on July 27, 2022.
8/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks tight end Noah Fant (87) signs autographs for fans during training camp on July 27, 2022.
9/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks rookie running back Kenneth Walker III (9) and running back Darwin Thompson (36) at training camp on July 27, 2022.
10/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks safety Jamal Adams (33) smiles at training camp on July 27, 2022.
11/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks mascot "Blitz" throws a thumbs up at training camp on July 27, 2022.
12/74
Jimmy Bernhard, KING 5
A Seahawks "12" flag flies during training camp on July 27, 2022.
13/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver Tyler Lockett (16) signs autographs for fans during training camp on July 27, 2022.
14/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks quarterbacks Drew Lock (2) and Geno Smith (7) prepare for drills during training camp on July 27, 2022.
15/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks coach Pete Carroll speaks during training camp on July 27, 2022.
16/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks quarterback Drew Lock (2) throws a pass during training camp on July 27, 2022.
17/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks coach Pete Carroll speaks during training camp on July 27, 2022.
18/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks quarterback Drew Lock (2) throws a pass during training camp on July 27, 2022.
19/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks coach Pete Carroll with a kid during training camp on July 27, 2022.
20/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks safety Jamal Adams (33) raising his arms during training camp on July 27, 2022.
21/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver Tyler Lockett (16) looks on during training camp on July 27, 2022.
22/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks running back Rashaad Penny (20) and Travis Homer (30) prepare for training camp on July 27, 2022.
23/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks quarterback Geno Smith (7) throws a pass during training camp on July 27, 2022.
24/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receivers at training camp on July 27, 2022.
25/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver Freddie Swain (18) stretches during training camp on July 27, 2022.
26/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks quarterbacks Geno Smith (7) and Drew Lock (2) look on during training camp on July 27, 2022.
27/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks safety Jamal Adams (33) walks off during training camp on July 27, 2022.
28/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks safety Quandre Diggs (6) watches during training camp on July 27, 2022.
29/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks quarterback Drew Lock (2) throws a pass during training camp on July 27, 2022.
30/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks mascot "Blitz" mingles with fans during training camp on July 27, 2022.
31/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks quarterbacks Geno Smith (7) and Jacob Eason (17) speak with coaches during training camp on July 27, 2022.
32/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks offensive linemen prepare for drills during training camp on July 27, 2022.
33/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks safety Jamal Adams (33) smiles during training camp on July 27, 2022.
34/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver Freddie Swain (18) holds a football during training camp on July 27, 2022.
35/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver Tyler Lockett (16) catches a pass during training camp on July 27, 2022.
36/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver DK Metcalf (14) looks on during training camp on July 28, 2022.
37/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks quarterback Geno Smith (7) drops back during training camp on July 27, 2022.
38/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks safety Jamal Adams (33) and running back Rashaad Penny (20) look on during training camp on July 27, 2022.
39/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks quarterback Drew Lock (2) signs autographs for fans during training camp on July 27, 2022.
40/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver DK Metcalf (14) smiles with a coach during training camp on July 27, 2022.
41/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver Dee Eskridge (1) runs during training camp on July 27, 2022.
42/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks running backs Kenneth Walker III (9) and DeeJay Dallas (31) run with their position group during training camp on July 27, 2022.
43/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver DK Metcalf (14) smiles with a coach during training camp on July 27, 2022.
44/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks running back Rashaad Penny (20) at training camp on July 28, 2022.
45/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks quarterback Drew Lock (2) throws a pass during training camp on July 27, 2022.
46/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks safety Quandre Diggs (6) sits during training camp on July 27, 2022.
47/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks running back Kenneth Walker III (9) runs off with his teammates during training camp on July 27, 2022.
48/74
Jimmy Bernhard, KING 5
49/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks mascot "Blitz" interacts with fans during training camp on July 27, 2022.
50/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks coach Pete Carroll smiles during training camp on July 27, 2022.
51/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks fans at training camp on July 27, 2022.
52/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks quarterbacks Drew Lock (2) and Geno Smith (7) participate in drills during training camp on July 27, 2022.
53/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks quarterback Geno Smith (7) at training camp on July 27, 2022.
54/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks coach Pete Carroll holds a football during training camp on July 27, 2022.
55/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receivers DK Metcalf (14) and Tyler Lockett (16) stand with their position group during training camp on July 27, 2022.
56/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver DK Metcalf (14) at training camp on July 27, 2022.
57/74
Jimmy Bernhard, KING 5
58/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks rookie running back Kenneth Walker III (9) during training camp on July 27, 2022.
59/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver DK Metcalf (14) holds a football during training camp on July 27, 2022.
60/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver Marquise Goodwin (15) jumps to catch a football during training camp on July 27, 2022.
61/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks quarterbacks Geno Smith (7) and Jacob Eason (17) drop back to pass during training camp on July 27, 2022.
62/74
Jimmy Bernhard, KING 5
63/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver Dee Eskridge (1) signs autographs for fans during training camp on July 27, 2022.
64/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks rookie running back Kenneth Walker III (9) at training camp on July 27, 2022.
65/74
Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks fans attending training camp on July 27, 2022.
66/74
Jimmy Bernhard, KING 5
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Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver DK Metcalf (14) at training camp on July 27, 2022.
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Jimmy Bernhard, KING 5
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Jimmy Bernhard, KING 5
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Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver DK Metcalf (14) speaks with Bo Melton (81) during training camp on July 27, 2022.
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Jimmy Bernhard, KING 5
Pete Carroll at Seahawks training camp on July 27, 2022.
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Jimmy Bernhard, KING 5
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Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks wide receiver Tyler Lockett (16) with his position group during training camp on July 27, 2022.
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Seahawks safeties Quandre Diggs (6) and Jamal Adams (33) stretch during training camp on July 27, 2022.
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Jimmy Bernhard, KING 5
Seahawks safety Jamal Adams (33) speaks with a coach during training camp on July 27, 2022.
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