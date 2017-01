HS Boys Basketball scores: January 2nd & 3rd

Below is a list of the boys’ basketball scores from Monday and Tuesday’s games.

Monday January 2nd:

NWC:

Nooksack Valley 28, Lynden 62

Meridian 34, Sehome 57

Sedro-Woolley 48, Anacortes 71

Tuesday, January 3rd —

Wesco:

Cascade 48, Jackson 56

Lake Stevens 70, Mariner 59

Kamiak 48, Monroe 47

Glacier Peak 64, Mount Vernon 46

Stanwood 85, Edmonds Woodway 66

Arlington 82, Marysville Getchell 58

Lynnwood 47, Marysville Pilchuck 61

Shorecrest 59, Meadowdale 42

Oak Harbor 41, Shorewood 49

Everett 55, Snohomish 57

NWC:

Bellingham 62, Mount Baker 52

Squalicum 82, Lynden Christian 77

Ferndale 51, Lakewood 60

Burlington-Ed 75, Blaine 68

Cascade:

Chief Leschi 61, Sultan 59

Kings 57, Cedarcrest 43

Cedar Park Christian Bothell 63, South Whidbey 64

Archbishop Murphy 87, Granite Falls 38

Kingco:

Inglemoor 55, Newport 37

Woodinville 54, Eastlake 59

Issaquah 70, Bothell 68

Mt. Si 58, Skyline 66

Liberty 54, Mercer Island 56

Bellevue 72, Juanita 56

Redmond 66, Lake Washington 61

Sammamish 42, Interlake 52

Metro:

Rainier Beach 78, Bishop Blanchet 46

Ingraham 58, Cleveland 77

Roosevelt 49, Garfield 78

West Seattle 57, Franklin 53

Ballard 44, Lakeside 46

Bainbridge 57, Seattle Prep 85

Chief Sealth 66, Eastside Catholic 84

Nathan Hale 110, O’Dea 68

NPSL 4A

Enumclaw 64, Auburn Mountainview 56

Federal Way 94, Todd Beamer 56

Decatur 78, Thomas Jefferson 75

Kentridge 59, Kentwood 60

Hazen, 44, Kent Meridian 65

Kennedy Catholic 74 Kentlake 43

Tahoma 55, Mount Rainier 60

SPSL 4A

Olympia 59, Puyallup 50

Emerald Ridge 75, Graham Kapowsin 37

Sumner 53, Bellarmine 62

South Kitsap 61, Rogers 44

SPSL 2A

Highline 60, Seattle Christian 55

Olympic

Port Townsend 60, Coupeville 39

Bremerton 68, Klahowya 32

Port Angeles 48, Sequin 32

Olympic 71, North Mason 41

North Kitsap 73, Kingston 67

Chimacum 34, Vashon Island 55

Nisqually

Bear Creek 47, Bellevue Christian 51

