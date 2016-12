High School Hoops Scores for Friday, Dec. 30th

(Credit: KING)

BOYS BASKETBALL

Central Kitsap 61, Shorewood 50



Cleveland 83, Wilson 68



Eastmont 57, North Central 53



Forks 64, Rochester 38



Fort Vancouver 71, Parkrose, Ore. 66



Garfield-Palouse 55, Potlatch, Idaho 53



Jackson 50, Eastlake 49



Marysville-Getchell 70, South Whidbey 62



Odessa-Harrington 69, Wilbur-Creston 47



Olympic 67, Clover Park 55



Prescott 66, Oakesdale 55



Shorecrest 80, Bothell 61



Stevenson 78, Riverside, Ore. 56



Sunnyside 79, Coeur d'Alene, Idaho 70, OT



Tacoma Baptist 50, Rainier 49



Tahoma 52, Bonney Lake 33



Thomas Jefferson 59, Bethel 45



Wapato 85, Quincy 36



Wellpinit 57, Reardan 43



Century/Hillsboro Tournament

Central, Ore. 51, Mountain View 46



Crush in the Slush (Port Townsend)

Bellingham 57, Friday Harbor 39



LaConner 45, Nooksack Valley 37



Energy Classic Tournament

Fifth Place

Roosevelt, Ore. 69, Battle Ground 63



Franklin Tournament of Champions

Fifth Place

Stadium 83, Hazen 58



Third Place

Franklin 91, Evergreen (Vancouver) 45



Lake City Invite

Columbia River 62, Lakeland, Idaho 59



Kentridge 42, Timberline, Idaho 39



Post Falls, Idaho 58, South Kitsap 41



Les Schwab Invitational

Third Place

Gonzaga College, D.C. 53, Garfield 43



Les Schwab Invitational Tournament

Nathan Hale 67, Sierra Canyon, Calif. 65



Max Preps-Palm Springs Tournament

Foss 83, Franklin, Ore. 51



Mt. Rainier Lutheran Tournament

Chief Leschi 76, Mt. Rainier Lutheran 65



Port Angeles Tournament

R.A. Long 58, Port Angeles 51



Raymond Christmas Tournament

Montesano 46, Raymond 29



Onalaska 49, Darrington 31



San Diego Surf and Slam

Sheldon, Ore. 49, Olympia 47



Sisters Tournament

La Center 68, Ridgeview, Ore. 33



Summit Tournament

Liberty 62, Bend, Ore. 50



Mountain View, Ore. 62, Kelso 57



SunDome Shootout

Brewster 60, Kalama 55



Burlington-Edison 41, Toutle Lake 28



Ellensburg 58, Cashmere 25



Hoquiam 56, Bellevue Christian 48



Kamiakin 45, Black Hills 37



King's Way Christian School 62, Woodland 55



Mount Baker 82, Royal 77



Napavine 60, Sedro-Woolley 58



Prairie 82, Southridge 35



Selah 70, Lynden 63



West Valley (Yakima) 59, Franklin Pierce 38



Zillah 59, Hudson's Bay 27



GIRLS BASKETBALL

Auburn Mountainview 56, Mt. Rainier 49



Bellarmine Prep 50, Camas 45



Bonney Lake 44, Auburn 31



Bremerton 67, Kent Meridian 34



Capital 46, Washington 39



Central Valley 51, Moses Lake 39



Centralia 35, Port Angeles 33



Chewelah 50, Reardan 37



Edmonds-Woodway 64, Columbia River 24



Glacier Peak 80, Rogers (Puyallup) 64



Juanita 69, Bothell 45



Liberty 57, Mountlake Terrace 49



Lynden Christian 46, Snohomish 27



Mount Baker 42, Shorecrest 29



North Central 50, Eastmont 34



Oakesdale 80, Prescott 14



Peninsula 57, South Kitsap 50



Potlatch, Idaho 40, Garfield-Palouse 36



Redmond 68, Sedro-Woolley 37



River Ridge 40, Tumwater 29



Riverside, Ore. 50, Stevenson 32



Sammamish 68, Highline 16



Shorewood 63, Mariner 38



Southridge 49, Ferris 32



Sunnyside 50, Lincoln 47



Tacoma Baptist 37, Rainier 36



Wilbur-Creston 53, Odessa-Harrington 33



Woodland 57, Kittitas 29



Yelm 49, Emerald Ridge 44



Zillah 66, Davis 47



Crush in the Slush (Port Townsend)

Bellingham 55, Neah Bay 41



Nooksack Valley 48, LaConner 42



Sehome 41, Port Townsend 24



Wahluke 33, Friday Harbor 31



Evergreen Tournament

Madison, Ore. 57, Hudson's Bay 14



Ridgefield 48, Franklin, Ore. 47



Franklin Tournament of Champions

Burlington-Edison 68, Franklin Pierce 36



Garfield 69, Inglemoor 53



Tahoma 58, Nathan Hale 27



Maryvale Tournament

Marana, Ariz. 45, Roosevelt 28



Mt. Rainier Lutheran Tournament

Mt. Rainier Lutheran 59, Charles Wright Academy 56



Nike Interstate Shootout

Swoosh Bracket

Tigard, Ore. 46, Skyview 38



Raymond Christmas Tournament

Onalaska 64, Darrington 33



Raymond 56, Hoquiam 18



Surf and Slam San Diego Tournament

Mount Si 55, Hanover, Va. 54

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.