AP Washington all-state basketball team list

SEATTLE (AP) - The Associated Press Washington all-state basketball teams for boys and girls by classification as voted on by sports writers and editors from around the state:



BOYS



State player of the year (all classes) - Michael Porter Jr., sr., Nathan Hale.



___



CLASS 4A



Player of the year - Cameron Cranston, sr., Union.



First team - Cameron Cranston, sr., Union; Malcolm Cola, sr., Federal Way; Darius LuBom, sr., Kentwood; Carson Tuttle, jr., Kamiak; Tyler Kurtz, sr., Richland.



Honorable mention - Riley Sorn, jr., Richland; Anton Watson, soph., Gonzaga Prep; Marcus Stephens, sr., Federal Way; Colby Kyle, jr., Monroe; Rayvaughn Bolton, sr., Kentwood.



___



CLASS 3A



Player of the year - Michael Porter Jr., sr., Nathan Hale.



First team - Michael Porter Jr., sr., Nathan Hale; Jaylen Nowell, sr., Garfield; Nate Pryor, sr., West Seattle; Daejon Davis, sr., Garfield; Trevante Anderson, jr., Lincoln.



Honorable mention - Kevin Porter Jr., Rainier Beach; TJ Mickelson, sr., Capital; Erik Stevenson, jr., Timberline; Jontay Porter, jr., Nathan Hale; Emmitt Matthews Jr., jr., Wilson.



___



CLASS 2A



Player of the year - Roberto Gittens, sr., Foss.



First team - Roberto Gittens, sr., Foss; Elijah Pepper, so., Selah; Hodges Bailey, sr., Centralia; Donald Scott, sr., Foss; Will Burghardt, sr., Mark Morris.



Honorable mention - Scott Blakney, sr., Prosser; Jett Sobota, sr., Clarkston; Jesse Keltner, sr., Anacortes; Bryce Mulder, sr. Woodland; Hunter Jacob, sr., Wapato; Brian Marty, sr., Tumwater.



___



CLASS 1A



Player of the year - Trey Delp, sr., Zillah.



First team - Trey Delp, sr., Zillah; Corey Kispert, sr., King's; Marky Adams, sr., Forks; JR Delgado, sr., Warden; Ryan Maine, sr., Freeman.



Honorable mention - Jack Adams III, sr., Hoquiam; Cole Bajema, soph., Lynden Christian; Jake Wise, sr., La Center; Nate Whitaker, sr., Zillah.



___



CLASS 2B



Player of the year - Brock Ravet, soph., Kittitas.



First team - Brock Ravet, soph., Kittitas; Luke Lovelady, sr., Life Christian; Matt Poquette, jr., Morton-White Pass; Ryan Ricks, sr., Northwest Christian; Edgar Najera, sr., Brewster.



Honorable mention - Wyatt Stanley, sr., Napavine; Chase Burnham, sr., Liberty; Wesley Abrams, sr., White Swan; Reece Wallace, jr., Toledo; Jared Cattell, jr., Crosspoint.



___



CLASS 1B



Player of the year - Trazil Lane, sr., Lummi.



First team - Trazil Lane, sr., Lummi; Zach Cain, jr., Taholah; Luke Wagenaar, jr., Sunnyside Christian; PJ Talen, sr., Tacoma Baptist; Peyton Nielsen, jr., Almira-Coulee-Hartline.



Honorable mention - Kenrick Doherty Jr., sr., Neah Bay; Cade Bosma, jr., Sunnyside Christian; Bailey Moss, sr., Chief Kitsap; Ryan Moffet, fr., Odessa-Harrington.



___



GIRLS



Co-state player of the year (all classes): Jadyn Bush, sr., Bishop Blanchet and Anna Luce, sr., Mercer Island.



___



CLASS 4A



Player of the year - Lexie Hull, jr. Central Valley.



First team - Lexie Hull, jr., Central Valley; Taya Corosdale, sr. Bothell; Shalyse Smith, jr., Bellarmine Prep; JaQuaya Miller, soph., Kentridge; McKenzi Williams, sr., Auburn Riverside.



Honorable mention - Samantha Fatkin, sr., Glacier Peak; Emilee Maldonado, sr., Sunnyside; Paisley Johnson, sr., Glacier Peak; Jamie Loera, jr., Moses Lake.



___



CLASS 3A



Player of the year - Jadyn Bush, sr., Bishop Blanchet.



First team - Jadyn Bush, sr., Bishop Blanchet; T'ea Adams, sr., Juanita; Josie Matz, sr., Wilson; Promise Taylor, sr., Sammamish; Anna Luce, sr., Mercer Island.



Honorable mention - Kaprice Boston, sr., Lynnwood; Tianna Brown, jr. Bethel; Juanita Agosto, sr., Garfield; Brynna Maxwell, soph., Gig Harbor; Taryn Shelley, sr., Shorewood; Oumou Toure, soph., Kamiakin.



___



CLASS 2A



Player of the year - Kendall Bird, sr., White River.



First team - Kendall Bird, sr., White River; Elisa Kooiman, sr., Lynden; Emma Duff, sr., Black Hills; Alexius Foster, sr., Franklin Pierce; Brandy Smith, sr., Burlington-Edison.



Honorable mention - Julia Johnson, jr., W.F. West; Janealle Sutterlict, soph., Wapato; Sierra Snyder, sr., Tumwater; Elle Burland, sr., East Valley (Spokane); Katie Campana, sr., Olympic.



___



CLASS 1A



Player of the year - Jill Townsend, sr., Okanogan.



First team - Jill Townsend, sr., Okanogan; Hailey Van Lith, fr., Cashmere; Jordan Spradlin, sr., Montesano; Stephanie Soares, jr., Mount Baker; Alexis Castro, sr., Granger.



Honorable mention - Taylor Turner, sr., Columbia (Burbank); Avery Dykstra, jr., Lynden Christian; Danielle Tyler, soph., Mount Baker; Abbie Johnson, sr., Cashmere.



___



CLASS 2B



Player of the year - Peyton Souvenir, sr., Wahkiakum.



First team - Peyton Souvenir, sr., Wahkiakum; Parker Esary, sr., Kalama; Kaelyn Shipley, sr., Kalama; Makenzie Kaech, jr., Ilwaco; Mollie Olson, jr., Napavine.



Honorable mention - Sydney Abbott, jr., Davenport; Hailey Higashi, sr., St. George's; Nakiya Edwards, sr., La Conner; Melissa Lee, jr., Napavine.



___



CLASS 1B



Player of the year - Shania Graham, sr., Republic.



First team - Shania Graham, sr., Republic; Brooklyn Pascua, jr., Tacoma Baptist; Salome Yosef, sr., Cedar Park Christian-Mountlake Terrace; Kristen Broersma, sr., Sunnyside Christian; Katelyn Schwartz, sr., Evergreen Lutheran.



Honorable mention - Sailor Liefke, jr., Sunnyside Christian; Dakota Patchen, soph., Colton; Tristin Johnson, sr., Neah Bay.

